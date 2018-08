Fca, la sfida del nuovo ceo Manley: rilanciare le attività europee del gruppo

TORINO - La sfida del nuovo ceo di fiat chrysler automobiles sta nel rilanciare le attività europee del gruppo. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui a Mike Manley il predecessore Sergio Marchionne (deceduto il mese scorso) ha lasciato il destino di marchi come Fiat, Maserati e Alfa Romeo. In Europa, Fca ha il 36% dei dipendenti ma da quella regione arriva solo un decimo dei profitti di gruppo. Nella sua analisi, il giornale finanziario sottolinea come tre quarti delle vendite di Fca nel Vecchio Continente siano legate a Fiat, un marchio dai margini di profitto sottili. Maserati «garantisce margini più alti ma i volumi del brand di lusso sono troppo bassi per avere un impatto significativo sui risultati finanziari» dell’azienda.

Quanto ad Alfa Romeo, «un rilancio di successo è sfuggito a Marchionne», un top manager conosciuto per avere salvato Fiat e Chrysler portando i due gruppi al merger. A complicare il quadro è il fatto che Manley è un cittadino britannico a capo di un gruppo italo-americano. Il timore, specialmente in Italia, è che con l’addio di Marchionne l’impegno di Fca verso l’Italia possa venire meno. Va detto che Fca non è l’unico gruppo a soffrire in Europa. General Motors ha venduto lo scorso anno le sue attività europee, dove ha subito perdite per due decenni.

Sia Fca sia Ford hanno a lungo registrato perdite in Europa e anche se ora mettono a segno profitti operativi, i margini restano ben al di sotto di quelli in Nord America. A mettere sotto pressione i gruppi auto attivi in Europa è il fatto che le auto di piccola cilindrata dominano il mercato, in parte perchè il carburante è più caro che in Usa, le strade sono spesso strette e i Suv sono tassati di più (ma sono quelli che generano margini ricchi). A ciò si aggiunge la competizione di aziende asiatiche.