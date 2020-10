Fca, si impenna a 1,2 mld l’utile netto nel 3° trim (+773%). -6% ricavi a 25,8 mld, risultati trainati da performance in Usa

TORINO - Fca ha chiuso il terzo trimestre 2020 con un utile netto di 1,205 miliardi di euro, in rialzo del 773% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando si era registrata una perdita di 179 milioni. L’utile netto adjusted è pari a 1,53 miliardi, in aumento del 21% su anno. I ricavi netti sono scesi del 6% a 25,814 miliardi di euro. L’ebit adjusted è pari a 2,276 miliardi (+16%), con margine salito all’8,8%. Le consegne globali complessive di auto del periodo sono state pari a 1.026.000 unità, in calo del 3%. I risultati sono trainati soprattutto dall’ottima performance del gruppo in Nord America.