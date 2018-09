Fca sorride ad agosto, ottimi risultati di vendita per Jeep (+138%) e Alfa Romeo (+67%)

TORINO - Nel mese di agosto ha registrato «ottimi risultati» il brand Jeep, che ottiene la quota più alta (6,2%) mai raggiunta in Italia, con le vendite in aumento del 137,8%. Altrettanto positivo l’andamento negli otto mesi: quasi 61 mila immatricolazioni (il 104% in più rispetto al 2017) e quota al 4,5%. Lo sottolinea l’azienda in una nota. La Compass è la terza vettura più venduta del mese con oltre 3 mila immatricolazioni e una quota nel segmento del 18,7%, la Renegade è la più venduta del suo segmento (quasi 2.100 e una quota del 14,5%) seconda solo alla 500 X. Infine, la Grand Cherokee è la più venduta del suo segmento con una quota del 22,9%.

Molto positivo anche il risultato di Alfa Romeo, con una crescita del 66,6%. Giulia e Stelvio si confermano le vetture più vendute dei loro segmenti, rispettivamente con il 35,3 e il 18,1% di quota. Agosto positivo anche per Giulietta. A sostenere i risultati di Fca sono tutti i modelli di punta, con la classifica delle auto più vendute dominata da vetture del gruppo: Panda, Compass, 500X, Tipo, Renegade e 500L.

In calo, invece, le immatricolazioni del marchio Fiat, scese del 15,24% a 14.151 unità, con la quota di mercato passata al 15,46% dal 19,96% di agosto 2017. Le vendite del marchio Lancia hanno subito una flessione del 54,9% a 1.278 vetture, con la quota di mercato scesa all’1,4% dal 3,39%. Nel mese di agosto, precisa Fca in una nota, risulta particolarmente rilevante (+24,5%) la crescita delle vendite a privati, che ha permesso una drastica riduzione di vendite delle cosiddette km 0. A sostenere i risultati del gruppo sono tutti i modelli di punta, con la classifica delle auto più vendute ancora una volta dominata dalle vetture Fca, con sei vetture tra le prime dieci: Panda, Compass, 500X, Tipo, Renegade e 500L.