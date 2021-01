Fca, titolo subito in salita a Piazza Affari (+1,3%) dopo ok a Stellantis e aspettando l’extra-cedola

MILANO - Continuano gli acquisti su Fca a Piazza Affari all’indomani del via libera dell’assemblea dei soci alla fusione con Psa. I titoli del gruppo italo-statunitense salgono dell’1,3% a 15,074 euro, con un massimo a 15,092 euro, quando il Ftse Mib è poco sopra la parità (+0,08%). Ieri in chiusura Fca ha registrato un progresso dell’1,5%, sotto i minimi di giornata frenata dall’andamento generale del mercato. In progresso anche Peugeot alla Borsa di Parigi (+1,4%), dopo che anche gli azionisti del gruppo transalpino hanno approvato l’operazione che porterà alla nascita di Stellantis, quarto produttore al mondo di auto per volumi e terzo per fatturato (secondo i conti 2019). La finalizzazione della fusione è in programma per il 16 gennaio prossimo. I soci di Fca prima di tale data riceveranno un dividendo straordinario di 1,84 euro per azione, per un importo complessivo di 2,9 miliardi di euro.

La distribuzione è soggetta ad alcune condizioni burocratiche che - secondo la società - verranno risolte entro il 13 gennaio prossimo e così potrà essere comunicata la data di versamento ai soci della cedola. Come ricordano gli analisti di Fidentiis, agli azionisti di Fca e Psa potrebbero arrivare altri 500 milioni di euro di dividendo (o un miliardo per i soci di Stellantis). A questo va aggiunta la distribuzione delle azioni di Faurecia ancora in possesso di Psa (pari al 39,3% del capitale) e dei 308 milioni di euro ottenuti dal gruppo francese quando il 29 ottobre 2020 ha venduto oltre 9 milioni di azioni della controllata attiva nella componentistica. Infine, agli azionisti di Stellantis dovrebbe arrivare ancora valore dalla distribuzione della quota di Fca in Comau. Da ricordare, inoltre, che ieri a mercati chiusi sono stati pubblicati i dati sulle immatricolazioni di dicembre e dell’intero 2020 in Italia. Fca nell’ultimo mese dell’anno ha registrato una crescita delle vendite dell’1,11% contro il calo del 14,95% fatto registrare dal mercato. Per l’intero 2020, le immatricolazioni di Fca sono scese del 26,76% e quelle del mercato italiano del 27,93%.