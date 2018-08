Fca vola a Wall Street con accordo Usa-Messico: +4,04%. Sale anche General Motors

NEW YORK - Fca e General Motors volano a Wall Street con l’accordo commerciale fra Stati Uniti e Messico. I titoli delle due case automobilistiche, le maggiori esportatrici di auto dal Messico agli Usa, salgono di oltre il 4%, con Fca che avanza del 4,04% e Gm del 4,69%. Secondo indiscrezioni di stampa, il 75% dei componenti delle vetture prodotte dovrà arrivare da Usa e Messico (oggi la quota è il 62,5%). E inoltre il 40-45% del componenti dovrà essere realizzato in stabilimenti dove i salari sono almeno 16 dollari all’ora (cioè negli Usa, dove le paghe orarie sono più alte rispetto a Città del Messico).

La revisione del Nafta è così stata la leva per ridare slancio a tutto il comparto europeo: l’indice Euro Stoxx 600 del settore auto ha chiuso con un netto rialzo del 2,22%, seguito dai titoli tecnologici. Con Londra chiusa per festività, la seduta è stata positiva per le altre principali piazze finanziarie, a partire da Francoforte, la migliore, che ha guadagnato l’1,16% seguita da Parigi (+0,86%), Madrid (+0,73%) e Zurigo (+0,51%). Sul Cac40 hanno brillato Valeo (+2,8%), multinazionale francese specializzata nella componentistica auto, e Peugeot (+2,2%). In cima al Dax30 si è piazzata, invece, Continental (+2,9%) in ripresa dopo il taglio delle stime comunicato la scorsa settimana, seguita dai big Volkswagen (+2,5%) e Daimler.