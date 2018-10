Fca, volano le vendite premium in Europa. Nei nove mesi Jeep +66,8% e Alfa Romeo +7,6%

TORINO - «Dopo la sostenuta crescita delle immatricolazioni in luglio e agosto, con un forte aumento per Fca rispettivamente del 17,2 e 38,9%, a settembre - in relazione all’introduzione della norma Wltp e all’obbligo di immatricolare esclusivamente Euro 6C e 6D temp - le immatricolazioni subito una conseguente e prevista compensazione». È il commento di Fca sulle vendite del gruppo a settembre in Europa. Nel complesso, nel terzo trimestre dell’anno Fca ha registrato un incremento della quota di 0,1 punti percentuali (da 6,2 a 6,3) e una crescita dei volumi di 2,7 punti percentuali. Tra i marchi Fca segnala le crescite nell’anno di Jeep (+66,8%, miglior risultato tra i costruttori) e Alfa Romeo (+7,6%).

Le Fiat 500 e Panda dominano le immatricolazioni del segmento A: insieme detengono nell’anno una quota vicina al 28% del mercato. Risultati positivi nel progressivo annuo anche per 500X (le cui vendite crescono del 9,6%) e della Stelvio (+120,2%). In settembre, stando ai dati di Acea, le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Fca nella Ue (più i Paesi Efta) sono diminuite del 31,4% attestandosi a 61.882 dalle 90.212 dello stesso mese del 2017.