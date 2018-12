Fca, volano le vendite in Usa: a novembre + 17%. Mai così bene dal 2001. Boom per Ram (+44%), Jeep (+12%) e Alfa Stelvio

ROMA - Mai dopo il 2001 un novembre si era chiuso così bene per le vendite dei marchi di Fca negli Stati Uniti. L’incremento rispetto allo stesso mese del 2017 è stato del 17% ed ha portato a 181.310 immatricolazioni di cui (e questo è un dato significativo) 136.704 a privati. Questo trend positivo - si legge nel rapporto di Allpar.com - è legato alla forte richiesta per i truck della gamma Ram (+44%) e alle Jeep (+12%, con un guadagno del 4% nelle vendite ai privati).

Il modello che più ha trainato il successo di Fca in novembre è il pick-up Ram 1500, che è passato dalle 37.637 unità dello stesso mese dello scorso anno alle 57.970 del 2018, cioè un + 59%. Molto bene anche per Stelvio Alfa Romeo, che in novembre con 1.034 immatricolazioni ha praticamente raddoppiato le vendite di un anno fa, ma è da valutare positivamente anche il +21% ottenuto da Giulia. Cresce anche Dodge (+15%) per effetto del successo della muscle car Challenger.