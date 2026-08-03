Federauto, cala effetto incentivi: il mercato italiano a luglio tiene con i km zero dei dealer e il noleggio

Luglio "segna una modesta crescita delle immatricolazioni di auto nuove. La tenuta dell’immatricolato è resa possibile dal ricorso alle auto immatricolazioni e alla targatura delle auto in portafoglio dei dealer, cui si aggiunge la spinta derivante dal canale noleggio a breve termine". Lo ha detto Massimo Artusi, presidente di Federauto, sottolineando che "il dato relativamente positivo sui modelli full-electric è in buona misura ascrivibile alle consegne, peraltro in via di esaurimento, effettuate alla vigilia della scadenza degli incentivi Pnrr/Mase". Secondo Artusi, questa è "l’ennesima dimostrazione che il mercato mostra interesse verso il veicolo elettrico soltanto se sorretto da massicci incentivi, naturalmente a carico di tutti i contribuenti, anche di quelli - la maggioranza - che l’auto elettrica non la vogliono o non se la possono permettere neppure con gli incentivi". Sul fronte delle alimentazioni, Federauto segnala che l'Hev (vetture ibride) registra il quarto mese consecutivo sotto il 50% mensile: 58.548 unità (47,44%, +11,58%).

Il dato di maggiore rilevanza strutturale è nel cumulato: il progressivo gennaio-luglio scende al 49,44% (525.238 unità, +22,31%), consolidando il superamento della soglia psicologica del 50% già rilevato a giugno (49,70%) e indicando una tendenza stabile, non episodica. Il Phev mantiene la doppia cifra per il terzo mese consecutivo: 12.894 unità (10,45%, +44,10%); nel cumulato registra 96.977 unità (9,13%, +77,44%), in prossimità della soglia del 10% finora nel 2026. Il Bev segna una contrazione pronunciata rispetto ai mesi precedenti: 7.269 unità (5,89%, +26,53%), riportandosi sotto la soglia del 6% mensile dopo il 10,08% di giugno. Il Gpl torna positivo per la prima volta nel 2026: 13.283 unità (+8,11%, 10,76%), invertendo la traiettoria di calo strutturale osservata nei mesi precedenti. I combustibili tradizionali mantengono il calo: benzina 23.398 unità (-15,52%, 18,96%), diesel 8.032 (-31,44%, 6,51%); nel cumulato rispettivamente -17,32% e -26,47%.