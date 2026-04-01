Federauto, vendite spinte da concessionarie con autoimmatricolazioni per ottenere i bonus della chiusura del primo trimestre

A marzo le immatricolazioni in Italia sono salite (+7,6% a 185.367 unità) "sotto la spinta delle auto-immatricolazioni dei concessionari, in coincidenza della chiusura del primo trimestre dell’anno e dei bonus a esso legati, determinanti per raggiungere quel minimo di risultato positivo di bilancio, oltre al contributo non trascurabile del giorno lavorativo in più rispetto allo scorso anno". Lo ha detto Massimo Artusi, presidente Federauto, sottolineando che "la crescita mensile è più contenuta rispetto a febbraio (+14,35%) e gennaio (+6,59%), in parte per effetto di una base di confronto marzo 2025 più elevata. Il mercato rimane comunque in territorio positivo per il terzo mese consecutivo, in netto contrasto con il consuntivo 2025 chiusosi a -1,88%".

Il presidente di Federauto vede una "tendenza ancora positiva del canale privati, effetto senz’altro dovuto alle immatricolazioni delle (su strada ancora troppo poche) auto beneficiate dal bonus Mase". Riguardo agli incentivi, "non possiamo tacere che si tratti di un’operazione che continua ad incepparsi nella fase decisiva dell'erogazione del sostegno da parte del Ministero dell'Ambiente, il cui blocco perdura già da oltre un mese", ha detto Artusi, ricordando che Federauto "ha più volte sollecitato il Ministero dell'Ambiente, prima paventando il crearsi di tale situazione, poi per sollecitare un intervento urgente dello stesso ministro Gilberto Pichetto Fratin, affinché la presenza di una singola pratica non conforme non blocchi la prosecuzione dell'iter relativo a tutte le altre istanze a danno dei concessionari e con grande disagio per i clienti".