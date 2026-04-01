Ferrante (Mit): «Dal 16 maggio via a nuove norme sui monopattini. In strada solo se muniti del contrassegno personale»

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a una diffusione rapidissima dei dispositivi di micromobilità elettrica. Con la legge 25 novembre 2024, n. 177, con specifico riferimento al settore della micromobilità elettrica, sono stati previsti interventi mirati a garantire standard di sicurezza più elevati». Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit, rispondendo a un'interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera. «Sono stati adottati il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti del 27 giugno 2025, che definisce criteri e modalità di stampa dei contrassegni per monopattini elettrici e la formazione delle combinazioni alfanumeriche, e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2025, che ha definito prezzo, modalità di richiesta e rilascio dei contrassegni.

Con il decreto Mit n. 110 del 6 marzo 2026, sono state stabilite le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo. A partire dal prossimo 16 maggio, i monopattini potranno circolare su strada pubblica solo se muniti del contrassegno personale, recante la combinazione alfanumerica univoca assegnata a ciascuna unità, rilasciati in conformità con i decreti sopra richiamati». Ancora, «il Mit sta perfezionando i servizi di interoperabilità, per mettere a disposizione delle Forze di polizia informazioni puntuali sulle coperture assicurative e sui dati delle polizze associate ai contrassegni identificativi, assicurando un sistema di controllo e verifica efficiente e affidabile. Il ministero continuerà a vigilare con attenzione sull'attuazione delle misure adottate, per promuovere la libertà di movimento dei cittadini nel pieno rispetto della sicurezza e della responsabilità", ha concluso.