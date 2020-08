Ferrari: -42% ricavi netti nel secondo trimestre, Covid dimezza consegne. Camilleri: «Portafoglio ordini solido. 2021 sarà anno forte»

MARANELLO - Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 571 milioni di euro, in diminuzione del 42%. Le consegne totali sono 1.389, dimezzate rispetto all’anno scorso a causa della sospensione sia della produzione sia della distribuzione per l’emergenza Covid-19. Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con ricavi netti pari a 571 milioni di euro, in diminuzione del 42%. Le consegne totali sono 1.389, dimezzate rispetto all’anno scorso a causa della sospensione sia della produzione sia della distribuzione per l’emergenza Covid-19. La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 9 milioni di euro rispetto a 184 milioni del secondo trimestre del 2019 (-95%). L’utile diluito adjusted per azione si è attestato a 4 centesimi di euro, rispetto a 96 centesimi di euro nell’esercizio precedente.

«Abbiamo considerato la possibilità di accorciare il periodo di ferie negli stabilimenti nel mese di agosto, ma questo ostacolerebbe il nostro programma di manutenzione preventiva e ritarderebbe l’installazione di attrezzature necessarie. Un’azione del genere ci è sembrata tutt’altro che saggia. Inoltre le circostanze difficili che abbiamo dovuto affrontare rendono necessaria per tutti una pausa». Lo ha detto il ceo di Ferrari Louis Camilleri durante la conference call. «Aggiungeremo invece alcuni sabati lavorativi. Stiamo anche lavorando instancabilmente con i nostri fornitori per accelerare la produzione della Sf90 Stradale e superare i problemi», ha aggiunto. «Il nostro portafoglio ordini è molto solido, il 2021 sarà un anno forte». Lo ha detto il ceo di Ferrari, Louis Camilleri durante la conference call sui conti del secondo trimestre. «Dovremmo terminare il 2020 con un forte portafoglio ordini», ha aggiunto.