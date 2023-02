Ferrari, l’ad Vigna: «Portafoglio ordini copre tutto il 2023 e parte del 2024. Elettrificazione procede secondo i piani»

MARANELLO - «Il portafoglio ordini copre tutto il 2023 e buona parte del 2024’. Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando i conti 2022 della Casa di Maranello. «Gestiamo i clienti dando più spazio al lato esperienziale», ha affermato Vigna rispondendo a una domanda sulle liste di attesa. Per quanto riguarda le auto disponibili per essere ordinate «ci sono sicuramente le ibride, le 296 Gtb e Gts», ha continuato il manager che ha aggiunto che sull’elettrificazione «tutto sta procedendo secondo il piano: stiamo considerando due attività, il prodotto in sè (la prima auto elettrica al 100% di Ferrari, ndr) e l’infrastruttura per realizzarlo e dopo giugno scorso abbiamo fatto progressi importanti sia nei risultati tecnici sia nella realizzazione della fabbrica per la produzione della nuova vettura elettrica».

Sempre sul fronte della produzione, nel 2022 è iniziata quella di Purosangue. Sta andando bene, la produzione sta salendo. Riconfermiamo il cap del 20% e quest’anno forse non ci arriveremo ma siamo in lineà, ha proseguito Vigna. Come già indicato dalla Casa di Maranello, Purosangue (la prima 4 posti e 4 porte di Ferrari) non supererà il 20% della produzione annuale complessiva nel suo periodo di vita.