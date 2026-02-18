Ferrari, Aon oltre alla Formula 1 estende partnership a progetto nautico Hypersail

Aon diventa premium partner di Ferrari Hypersail, il progetto nautico d’avanguardia di Ferrari dedicato alla navigazione ad alte prestazioni. Nel 2025, Aon è diventata official partner del team di Formula 1 Scuderia Ferrari HP attraverso un accordo pluriennale. Estendendo la collaborazione oltre il mondo dell’automotive, Aon intende dimostrare come resilienza e migliori processi decisionali possano sbloccare nuove opportunità per i clienti e definire nuovi standard nello sport competitivo. Questa partnership vedrà la presenza del brand Aon sulla barca, sulle divise dell’equipaggio e nelle attivazioni durante eventi a livello globale.

«Siamo entusiasti di affiancare Ferrari in questo percorso nella vela offshore», ha dichiarato Carlo Clavarino, Executive Chairman International Business di Aon. «Nelle regate oceaniche è fondamentale la capacità di prendere decisioni rapide basate sui dati, gestire variabili mutevoli e coordinare team altamente specializzati in contesti di incertezza. È in questo scenario che Aon condivide con Ferrari le proprie competenze, con l’obiettivo di tracciare nuove rotte nell’ingegneria e nei modelli di gestione del rischio. È una straordinaria opportunità per lavorare insieme e generare vera innovazione», ha aggiunto Clavarino.