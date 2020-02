Ferrari, bilancio super: +10,1% i ricavi 2019 a 3,8 miliardi di euro, consegnate 10.131 vetture

TORINO - Nel 2019 Ferrari ha realizzato ricavi netti pari a 3,8 miliardi di euro, con una crescita del 10,1% e dell’8,2% a cambi costanti. Le vetture consegnate hanno raggiunto le 10.131 unità, con un incremento di 880 unità o del +9,5% rispetto all’anno precedente. I conti dell’anno sono stati comunicati oggi dalla casa di Maranello. La crescita dei ricavi è stata trainata da un aumento pari all’11,2% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e da un incremento pari al 4,6% dei modelli a 12 cilindri (V12).

Le consegne in forte aumento della Ferrari Portofino e della 812 Superfast, unitamente alle prime consegne della F8 Tributo e delle Ferrari Monza SP1 e SP2, sono state in parte compensate dai minori volumi della famiglia 488, con la fine del ciclo di produzione della 488 Gtb e della 488 Spider in parte controbilanciata dalla 488 Pista e dalla 488 Pista Spider. Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno evidenziato un incremento del +20,3%, la regione Emea è cresciuta del +15,8%, il resto dell’Apac del +12,9%, mentre le Americhe hanno registrato un calo del 3,3%.

Questi andamenti riflettono le scelte di riequilibrio geografico operate da Ferrari in funzione del ritmo di introduzione dei prodotti e delle liste di attesa. Continua il calo dei ricavi dalla vendita di motori (198 milioni, -30,3% a cambi costanti) che rispecchia la diminuzione delle consegne a Maserati. I ricavi da sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (538 milioni, +6,4% o +4,3% a cambi costanti) sono in aumento grazie ai maggiori ricavi generati dalle attività di Formula 1.