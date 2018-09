Ferrari, Camilleri: «Sei auto su dieci ibride entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand, lo chiameremo Purosangue»

MARANELLO- «Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato, non si sposa bene con il nostro brand e quello che rappresenta». Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrari, Louis Camilleri, durante il Capital markets day, specificando che «è per questo che il veicolo che noi produrremo sarà unico in così tanti modi da ridefinire le attese», presentando qualcosa «mai visto prima».

Camilleri ha annunciato che si chiamerà “Purosangue” e sarà lanciato alla fine dell’attuale piano al 2022. «Entro il 2022, circa il 60% dei modelli che produciamo avrà una motorizzazione ibrida» e chiaramente andremo anche oltre per incontrare le normativè senza però perdere di vista l’obiettivo di ‘soddisfare le richieste dei clienti per migliorare significativamente le emissioni garantendo l’esperienza di guidà. Lo ha detto il ceo di Ferrari, Louis Camilleri, durante il Capital markets day del Cavallino rampante.