Ferrari: confermata strategia “bassi volumi” (13.752 nel 2024) ma ci sarà un “misurato” aumento. L'elettrica debutta a ottobre

Ferrari conferma la sua strategia di «bassi volumi» di vendita per garantire l'esclusività del marchio anche se ci sarà un aumento «misurato» delle consegne. Gli obiettivi della Casa di Maranello vengono spiegati nell'annual report 2024. «Per mantenere l’aura di esclusività del nostro marchio tra gli acquirenti delle nostre auto, abbiamo continuato la nostra strategia di bassi volumi rispondendo al tempo stesso alla crescente domanda e ai cambiamenti demografici man mano che le dimensioni e la capacità di spesa dei nostri clienti target sono cresciute, aumentando gradualmente le consegne annuali da 7.255 nel 2014, l’anno prima della nostra Ipo, a 13.221 nel 2022, 13.663 nel 2023 e 13.752 nel 2024 (le consegne non includono auto del Programma XX e la 499P Modificata, nonché le one off)», è indicato nel report.

«I nostri piani attuali riflettono la prosecuzione della nostra strategia di crescita controllata e a basso volume, che comprende il lancio di 15 nuovi modelli nel periodo dal 2023 al 2026, come annunciato durante il Capital Markets Day di giugno 2022 (ad oggi abbiamo lanciato 8 nuovi modelli dall’inizio del 2023 e stiamo pianificando di lanciare 6 modelli nel 2025, inclusa la prima Ferrari completamente elettrica nel quarto trimestre del 2025), e un aumento misurato delle consegne al di sopra dei livelli attuali mentre continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio prodotti», continua il report, specificando che questo sarà fatto «in linea con la strategia di prodotto “Different Ferrari for Different Ferraristi” e “Different Ferrari for Different Moments”, rivolgendosi a una base di clienti potenzialmente più ampia e più giovane, preservando e migliorando al tempo stesso l’esclusività e il valore del nostro marchio». In questo quadro, Ferrari ricorda che «nel 2024, abbiamo venduto circa l’81% delle nostre nuove auto a clienti Ferrari che già possiedono almeno una Ferrari e il 48% delle nostre nuove auto a clienti Ferrari che possiedono più Ferrari, il che rafforza la domanda per le nostre auto e l’immagine di lusso ed esclusività insita nel nostro marchio».

La prima Ferrari 100% elettrica, che sarà presentata a ottobre 2025, sarà «una vera Ferrari». È quanto hanno scritto il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Benedetto Vigna nella lettera agli azionisti della Casa di Maranello, come riportato nell'annual report. Il nuovo e-building «aumenta la nostra flessibilità produttiva, ed è qui che produrremo la prossima generazione di Ferrari, incluso un altro entusiasmante capitolo della nostra storia... la prima Ferrari elettrica. Crediamo nell’offrire ai nostri clienti la massima flessibilità in termini di motore e questa vettura sportiva costituirà un’importante aggiunta ai nostri modelli con motore Ice e ibridi. Naturalmente c'è stato molto interesse e speculazioni su questo modello, e possiamo promettere che sarà una vera Ferrari, capace di offrire tutta l'emozione di guida distintiva che caratterizza un'auto sportiva del Cavallino Rampante», si legge nella lettera. Inoltre, Ferrari nell'annual report specifica che «punta a un portafoglio prodotti ben diversificato, composto da motori Ice, ibridi e motori full electric».