Ferrari, conti record: utile netto trimestre +14%, ricavi netti a 984 ml(+8,6%). Target al rialzo

TORINO - La Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 184 milioni di euro, il 14% in più dello stesso periodo del 2018. La Casa di Maranello conferma i target indicati per il 2019 e rivede al rialzo il cash flow industriale ( da 0,45 a oltre 0,55 miliardi). I ricavi netti sono pari a 984 milioni di euro, in crescita dell’8,6% (+6,8% a tassi di cambio costanti).L’ebitda adjusted della casa di Maranello è pari a 314 milioni di euro, in aumento dell’8,7%, con un margine dell’ebitda al 32%. L’utile diluito adjusted per azione è di 0,96 euro (+13,9%). La casa di Maranello ha consegnato nel secondo trimestre 2.671 vetture, con un incremento di 208 unità (+8,4%) rispetto all’anno precedente.

La regione Emea ha registrato un aumento dell’11,4%, mentre Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono cresciute del 63,3% e le Americhe hanno segnato una flessione del 5,5%. Nel trimestre chiuso al 30 giugno 2019 il free cash flow industriale è stato pari a 139 milioni di euro, «trainato dalla crescita dell’ebitda adjusted, dal positivo impatto sulla liquidità generato dall’agevolazione del Patent Box, oltre che dal proseguimento dell’incasso dei primi acconti per le Ferrari Monza SP1 e SP2». L’indebitamento industriale netto al 30 giugno 2019 è pari a 353 milioni, rispetto a 370 milioni al 31 dicembre 2018 e a 192 milioni al 31 marzo 2019. L’aumento rispetto a marzo è dovuto soprattutto agli effetti sulla cassa della distribuzione di dividendi pari a 195 milioni e al riacquisto di azioni pari a 99 milioni nel secondo trimestre.