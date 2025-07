Ferrari e Penske Automotive Group Italy partner a Modena. Da luglio il gruppo subentra ad Ineco Auto

PER MARCA

Cambia il partner per la vendita e l'assistenza Ferrari a Modena a partire dal mese di luglio 2025. Dopo oltre undici anni, infatti, Ineco Auto Modena ha deciso di trasferire le proprie attività operative di Modena a Penske Automotive Group Italy. Il gruppo, riconosciuto a livello globale, che rappresenta già il marchio Ferrari in mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito, vanta una lunga esperienza nel settore automotive.

Per quanto riguardo lo showroom ed il centro assistenza Ferrari di Modena, questi continueranno ad accogliere i clienti nella storica sede di Via Emilia Est 1319, proseguendo una tradizione di eccellenza che si evolve mediante uno sguardo rivolto al futuro, all'innovazione ed alla qualità del servizio secondo gli standard globali di Ferrari.

«La rete ufficiale dei concessionari Ferrari accompagna clienti e prospect in ogni fase del loro percorso con la casa di Maranello, con l'obiettivo di offrire un'esperienza unica e la massima soddisfazione - ha affermato Michele Comelli, head of Ferrari South Europe - con Penske Automotive Group Italy accogliamo un partner di comprovata esperienza internazionale e grande passione per il nostro marchio, garantendo una transizione fluida e continuità d'eccellenza a Modena».