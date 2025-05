Ferrari, l'elettrica in vendita dal 2026. A ottobre svelato il cuore tecnologico. Vigna: «Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi»

E' partito bene il 2025 per la Ferrari, di cui la holding Exor dopo la vendita del 4% mantiene saldamente le redini con una quota del 20%. Il primo trimestre si è chiuso con risultati in forte crescita: corrono i ricavi netti pari a 1,79 miliardi di euro, il 13% in più dell'anno precedente, sono 3.593 le consegne totali (+1%), mentre l'utile netto sale a 412 milioni (+17) e l'utile operativo a 542 milioni (+22,7%). «E' stato un altro grande inizio, grazie al nostro mix prodotto e alla continua domanda di personalizzazioni.

Ancora una volta trova conferma la nostra strategia che punta alla qualità dei ricavi più che ai volumi», commenta l'amministratore delegato Benedetto Vigna che conferma l'inizio delle vendite dell'attesa Ferrari elettrica nell'ottobre 2026. Non spaventano neppure i dazi sull'importazione di auto europee negli Usa e il calo delle vendite in Cina, tanto che la casa di Maranello non cambia le previsioni finanziarie per l'anno con ricavi attesi a 7 miliardi, ebitda adjusted di almeno 2,68 miliardi e free cash flow industriale superiore a 1,20 miliardi. A Piazza Affari il titolo chiude in crescita dell'1,6%.

Il lancio della Ferrari Elettrica, racconta Vigna, avverrà in tre fasi: il 9 ottobre, al Capital Markets Day, sarà svelato «il cuore tecnologico», all'inizio del 2026 «un assaggio del look e dei concept di interior design», seguito in primavera dal lancio internazionale. Le consegne partiranno nel mese di ottobre. «Sarà un lancio unico e innovativo - sottolinea - degno della Ferrari. E' un capolavoro di tecnologia e design con caratteristiche uniche. Sarà un viaggio di scoperta emozionante. È la prima del suo genere, ma ricca di tutti gli aspetti di una vera Ferrari». L'elettrica sarà uno dei nuovi modelli in arrivo, nel 2025 sono in tutto sei.

«Il portafoglio ordini dei modelli attuali si è evoluto come previsto e copre l'intero 2026, con le 12 Cilindri Coupé e Spider che guidano l'acquisizione degli ordini», spiega il manager. Sui risultati sportivi per ora deludenti Vigna osserva: «l'inizio non è stato facile, lo sappiamo tutti. D'altra parte siamo tutti spinti da una grinta radicata e da un'instancabile determinazione a continuare a progredire. In Formula 1 il team è più concentrato che mai sulla lotta per le vittorie e i podi».