Ferrari, Elkann: «75^ anniversario anche per definire futuro. Nuove partnership per guidare innovazione»

MARANELLO - «Anche se il 75esimo anniversario è un momento per riflettere sul passato, non c’è modo migliore per celebrare il passato che definire il proprio futuro: ecco perché attendo con impazienza il Capital Markets Day della Ferrari, il 16 giugno, che segnerà una tappa storica della nostra storia». Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, durante l’assemblea degli azionisti. I«l Capital Markets Day ci offre l’opportunità di presentare la nostra costante tensione verso l’innovazione, l’esclusività e l’eccellenza, e di aggiornarvi sul nostro percorso di elettrificazione, un elemento fondamentale nel nostro percorso verso la carbon neutrality entro il 2030. Non vediamo l’ora di condividere con voi la nostra strategia per il futuro», ha spiegato Elkann che ha parlato dell’arrivo del nuovo amministratore delegato Benedetto Vigna alla Ferrari lo scorso settembre definendolo «un altro importante momento del 2021». «Il suo lavoro pionieristico nell’industria dei semiconduttori, un fattore chiave nel mondo dell’automobilismo di oggi, migliorerà ulteriormente il profilo innovativo della Ferrari negli anni a venire», ha spiegato.

«Nel guidare l'innovazione, crediamo nella capacità delle partnership di superare i confini e cogliere insieme delle opportunità. Un esempio è la nostra collaborazione con LoveFrom, collettivo creativo guidato da Jony Ive e Marc Newson, la cui creatività di fama mondiale è messa a fattor comune con la nostra in modo complementare per creare prodotti ancora più distintivi e unici». Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti della casa di Maranello.