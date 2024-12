Ferrari, Elkann: «Auto elettrica nuovo entusiasmante capitolo nostra storia. Nel 2° semestre 2025 nuovo piano strategico, 2024 eccellente»

PER MARCA

«La Ferrari elettrica sarà un nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia, che si aggiunge alla produzione e allo sviluppo dei modelli a combustione interna e ibridi. Ciascuno di essi sarà in grado di garantire le straordinarie emozioni di guida proprie di una Ferrari». Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, parlando degli obiettivi e traguardi della Casa di Maranello, sottolineando che «la forza del portafoglio ordini e la crescita delle personalizzazioni sono due chiari trend che confermano il successo delle nostre sports car. La F80, la nuova supercar, rappresenta il culmine di un piano di lanci che ha calamitato l’entusiasmo dei nostri clienti e ha ulteriormente arricchito la nostra gamma». In questo quadro, «grazie all’impegno delle nostre persone, in due soli anni è stato costruito a Maranello l’e-building, uno stabilimento all’avanguardia. Al suo interno svilupperemo la prossima generazione di Ferrari, oltre ai componenti elettrici strategici che renderanno ancora più unica la nostra gamma», ha ricordato Elkann.

«In Ferrari siamo costantemente orientati al futuro. Ecco perché guardo con entusiasmo ai tanti progetti del prossimo anno: la prima Ferrari elettrica» e un nuovo «team di Formula 1», ha continuano Elkann, ricordando tra i risultati del 2024 quelli del lifestyle che «sta offrendo a sempre più persone l’opportunità di sentirsi parte del mondo Ferrari, non necessariamente possedendo una delle nostre auto. I Musei di Maranello e Modena hanno raggiunto il più alto numero di sempre di visitatori, spinti da una passione inesauribile per il nostro marchio. E le collezioni continuano a riscuotere un forte consenso nella Settimana della Moda di Milano, con un’offerta che nel corso dell’anno si è arricchita delle esclusive capsule collection di Miami e di Monza».