Ferrari, Elkann: «Con elettrificazione opportunità di fare auto ancora più uniche. Nuove opportunità di crescita nel lusso»

Oggi, ha continuato Elkann, ‘come dissi lo scorso agosto durante la mia ultima analyst call, tracciamo il percorso che intraprenderemo in questo decennio, ma faremo molto più. Getteremo le basi su cui costruiremo il continuo successo a lungo termine di Ferrari, il marchio di lusso più distintivo e innovativo al mondo. Lo faremo muovendoci rapidamente per creare continue opportunità di crescita, traendo vantaggio dai cambiamenti di un mondo in rapida trasformazione, senza scendere mai a compromessi con il nostro impegno per essere l’espressione impareggiabile dell’eccellenza italianà. La Ferrari è prima di tutto un’azienda di lusso, creatrice di prodotti dal valore, dalle performance e dalla qualità più elevate al mondo, con concrete opportunità per un ulteriore sviluppo nell’ambito del lussò. Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo il Capital markets day della Casa di Maranello. «Se oggi siamo qui è proprio per la visione, la passione e la straordinaria determinazione di un uomo, il nostro fondatore Enzo Ferrari. La Ferrari è prima di tutto un’azienda di lusso, creatrice di prodotti dal valore, dalle performance e dalla qualità più elevate al mondo, con concrete opportunità per un ulteriore sviluppo nell’ambito del lusso». Lo ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann, aprendo il Capital Markets Day a Maranello.

