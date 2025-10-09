Ferrari, Elkann: «Continueremo a investire, mi impegno nei confronti dell'Italia»

«Ferrari non ha mai scelto la strada più facile, bensì quella più significativa. Continueremo quindi a investire, a innovare e a costruire. Continueremo ad attrarre e a formare persone straordinarie e continueremo a dare prova, anno dopo anno, dell’unicità Ferrari». Lo ha detto il presidente di Ferrari, John Elkann, durante il Capital markets day della Casa di Maranello. «Quest’oggi, nel 2025, vi dico questo: l’impegno è la forza motrice di Ferrari. L’impegno nei confronti delle persone parte della nostra azienda, l’impegno nei confronti dell’Italia e l’impegno a essere unici», ha continuato Elkann. «Che sia ben chiaro: questa per me è una questione personale. Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza, e soprattutto nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari.

Mi impegno affinché ogni decisione che prendiamo vada a rafforzare l’unicità di Ferrari. Mi impegno nei confronti dei nostri collaboratori, il cui talento e la cui dedizione sono la più grande garanzia del nostro futuro», ha proseguito Elkann, aggiungendo: «Mi impegno nei confronti dei nostri amati Ferraristi, che ci affidano i loro sogni. Mi impegno inoltre nei confronti dei nostri fedeli tifosi, che sono ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come già stiamo facendo nelle gare di endurance. A tal proposito, è con orgoglio che abbiamo fatto per sempre nostro il trofeo della 24 Ore di Le Mans, a seguito della terza vittoria consecutiva di quest’anno. Ma il mio impegno è rivolto anche a voi, ai nostri partner e alla community Ferrari, che condividete con noi la convinzione che Ferrari non sia solo un’azienda, ma una forza vitale e irrefrenabile».