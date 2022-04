Ferrari, Elkann: «Il 2021 è stato un anno straordinario, con Vigna nuova fase entusiasmante»

MARANELLO - Il 2021 è stato «un anno straordinario della nostra storia. Risultati finanziari eccellenti, il rafforzamento della migliore gamma di prodotti nella nostra storia, l’ingresso del nostro marchio in nuovi territori e il nostro portafoglio ordini più alto di sempre sono solo alcuni dei suoi aspetti più importanti». Lo ha affermato John Elkann, presidente di Ferrari, durante l’assemblea degli azionisti della Casa di Maranello. «L’arrivo di Benedetto(Vigna) alla Ferrari lo scorso settembre è stato un altro momento fondamentale del 2021. In Benedetto abbiamo trovato una grande passione per l’innovazione, che in poco tempo ha saputo infondere con grande armonia ed energia a tutta la squadra, stimolando una maggiore collaborazione sia internamente che con i nostri partner’, ha continuato Elkann, parlando dell’arrivo del nuovo amministratore delegato. ‘Il suo lavoro pionieristico nell’industria dei semiconduttori, un fattore chiave nel mondo automobilistico di oggi, migliorerà ulteriormente il profilo innovativo della Ferrari negli anni a venirè, ha sottolineato Elkann, aggiungendo che ‘con la sua guida, Ferrari sta entrando in una nuova entusiasmante fase, che rappresenta una grande possibilità per la nostra società di esprimere tutto il potenziale di innovazione più avanzata, che è ciò che Ferrari ha sempre rappresentato».

Elkann ha ricordato che nel 2021 ferrari ‘ha lanciato quattro nuovi modelli, tra cui la 296 GTB, un nuovo modello PHEV (ibrido plug-in) dotato di un nuovo motore V6 accoppiato a un motore elettrico. La 296 GTB, il terzo modello ibrido della nostra gamma dopo la SF90 Stradale e la SF90 Spider, segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di elettrificazionè. E parlando di innovazione, Elkann ha sottolineato di credere «nella capacità delle partnership di superare i confini e di cogliere insieme delle opportunità. Un buon esempio è la nostra collaborazione - fra le molte avviate negli ultimi mesi - con LoveFrom, collettivo creativo guidato da Jony Ive e Marc Newson, la cui creatività di fama mondiale si unirà alla nostra in modo complementare per ideare dei prodotti ancora più distintivi e unicì. Infine, per quanto riguarda la diversificazione del marchio, ‘un’area di fondamentale attenzione per noi qui in Ferrari, secondo Elkann, molto è stato fatto nell’ultimo anno».