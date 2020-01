Ferrari entra in associazione dei costruttori europei. L'Acea è guidata dal Ceo di Fca Manley

BRUXELLES - Ferrari entra a far parte della European Automobile Manufacturers’ Association (Acea), l’associazione dei costruttori di auto europei. Dal primo gennaio la casa automobilistica italiana è diventata il 16/mo membro dell’associazione guidata nel 2020 dal amministratore delegato di Fca, Mike Manley. Fra le sue fila, Acea conta già altri colossi del settore come il gruppo Bmw, Daimler, il gruppo Psa, Renault e Volkswagen. Secondo i dati di Acea, l’industria automobilistica europea dà lavoro direttamente e indirettamente a 13,8 milioni di persone, pari al 6,1% degli occupati in Ue, e genera oltre il 7% del Pil dell’Unione.