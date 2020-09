Ferrari, Galliera. «Confermato piano di 15 lanci entro 2022. Portofino M sul mercato da II trim 2021, 206mila euro prezzo»

MARANELLO - «Nel 2018 abbiamo presentato un piano» che prevede 15 lanci entro il 2022 e «lo confermiamo». lo ha affermato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova vettura Portofino M. «Siamo a sette lanci e a breve saranno 8, infatti ci sarà un altro lancio prima della fine dell’anno. Nei prossimi due anni faremo i rimanenti» ha aggiunto Galliera, sottolineando che «nonostante qualche ritardo per le chiusure dovute al Covid-19, teniamo fede al nostro piano». La nuova Ferrari Portofino M - presentata oggi al mercato - arriverà ai primi clienti dal secondo trimestre 2021. Il primo mercato in cui sarà consegnata è quello europeo. Il prezzo base fissato per il mercato italiano è di 206mila euro. Lo ha precisato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova vettura.

«Nonostante il covid-19 ci troviamo sempre con una domanda elevata». lo ha affermato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova vettura Portofino M. Anzi, ha aggiunto «per alcuni modelli la lista d’attesa a volte è troppo elevata». Rispondendo a una domanda se tutti i lanci previsti dalla Casa di Maranello entro il 2022 non rischino di compromettere l’esclusività di Ferrari, Galliera ha replicato che «l’esclusività è uno degli elementi fondamentali del successo di Ferrari e siamo molto attenti a questo aspetto». Per Galliera, «l’esclusività è una combinazione di diversi elementi, compresa la capacità di mantenere una certa lista d’attesa, cosa che mantiene alto il desiderio», che si sposa con la filosofia di «dare al mercato una vettura in meno di quella richiesta».

In questo contesto, di fronte al fatto che la domanda resta sempre alta, una strada può essere quella di «aumentare il numero di auto per ogni modello» ma Ferrari ha deciso di non seguirla e ha preferito «avere più modelli in diversi segmenti (con un numero minore di auto per modello): è stata allargata la famiglia Ferrari per attrarre nuovi clienti». In questo modo, per Galliera «si sostiene una crescita sostenibile e si mantiene l’esclusività» e in questa ottica sono stati pensati modelli come la California, la Portofino e più di recente la Roma.