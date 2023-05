Ferrari, a Glasgow apre seconda dealership in Scozia. È del proprietario del mitico Cavern Club di Liverpool legato ai Beatles

GLASGOW - Ferrari amplia la rete di concessionari ufficiali nel Regno Unito con l’aggiunta di una nuova dealership a Glasgow, la prima volta che la Casa di Maranello assegna un ulteriore franchising da oltre 15 anni. «Il Regno Unito rimane uno dei mercati più importanti per la Ferrari - ha commentato Francesco Balli regional manager Ferrari North Europe - e siamo lieti di annunciare l’espansione della rete di concessionari in Scozia». «Sappiamo che ci sono molti clienti e appassionati in Scozia e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto nella nostra nuova casa a Glasgow, da dove siamo sicuri che inizieranno molti viaggi memorabili nelle Highlands». Quella della città scozzese, che nel network del Gruppo Sytner affianca la sede Graypaul Edinburgh, diventa la seconda concessionaria Ferrari in Scozia e la quinta concessionaria nel Regno Unito per il Gruppo specializzato in brand premium e Luxury.

L’avvio dell’attività risale al 1968, quando Frank Sytner e suo fratello Alan - che era stato il proprietario del celebre Cavern Club a Liverpool, legato alla storia dei Beatles - aprirono a Nottingham il primo centro dedicato all’usato. Oggi il Gruppo Sytner, che fa parte del colosso statunitense Penske Automotive, è il maggiore operatore britannico del settore e conta su 45 dealership con 20 diversi brand. La nuova struttura Graypaul Glasgow dispone di un ampio showroom per le nuove vetture del Cavallino e vi sono esposte la Ferrari Roma, la 296 GTB e la SF90 Stradale.

Graypaul Glasgow propone anche una vasta gamma di auto del programma Ferrari Approved, che comprende vetture fino a 15 anni di anzianità fornite con una garanzia di fabbrica di 2 anni. La nuova concessionaria dispone anche di un team post-vendita dedicato e di un’officina completamente attrezzata composta da tecnici di elevato livello formati da Ferrari.