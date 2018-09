Ferrari lancerà 15 nuovi modelli tra il 2019 e il 2022. Camilleri: «Nostri obiettivi ambiziosi»

MARANELLO - La Ferrari lancerà quindici nuovi modelli tra il 2019 e il 2022 nei diversi segmenti. Lo ha detto Enrico Galliera, direttore commerciale marketing di Ferrari. «I nostri obiettivi sono ambizioni ma si basano su un programma di lanci di modelli costruito meticolosamente, sul nostro potere invidiabile di fissare i prezzi e su un appropriato livello di investimenti per sostenere le nostre iniziative chiave nel periodo di piano e oltre».

Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrari, Louis Camilleri, durante il Capital Markets day della Casa di Maranello, con il direttore Commerciale e Markering, Enrico Galliera, che ha aggiunto che il piano al 2022 di Ferrari è «molto sfidante e ambizioso». «Abbiamo il potenziale per ulteriore successo in nuove aree geografiche, in particolare in Cina e più generalmente in Asia. La demografia della crescita del benessere nel mondo è allineata in nostro favore», ha detto Camilleri.