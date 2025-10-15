Ferrari: Maria Conti nominata chief communication officer, farà parte anche del Leadership Team

Maria Conti è stata nominata chief communication officer di Ferrari, posizione nella quale riporterà al Ceo del gruppo, Benedetto Vigna, e farà parte del Leadership Team di Ferrari. «La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l’eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica», ha detto Vigna, sottolineando che «Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica, Maria contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l’unicità che la contraddistingue».

Conti ha un'esperienza ventennale nel settore automobilistico e del lusso e ha guidato team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, Bmw e Mini. Nel suo più recente incarico come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata chief communication officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del brand. «Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile. Insieme continueremo a raccontare, con visione e passione, ciò che rende Ferrari unica», ha detto Conti.