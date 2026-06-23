Ferrari, Massimiliano Di Silvestre è il nuovo Chief Marketing & Commercial Officer

Massimiliano Di Silvestre (ex Bmw Italia) diventa il nuovo Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari a partire dal primo luglio 2026. Nel suo nuovo ruolo, Di Silvestre entrerà a far parte del Leadership Team Ferrari, riportando direttamente al Chief Executive Officer Benedetto Vigna. Massimiliano Di Silvestre succederà a Enrico Galliera, da oltre sedici anni alla guida della Direzione Marketing & Commerciale di Ferrari. Come specificato in una nota della Casa di Maranello, «la decisione di Enrico di intraprendere una nuova fase del proprio percorso professionale era stata condivisa con l’azienda da lungo tempo».

«Desidero ringraziare Enrico per il contributo straordinario offerto a Ferrari nel corso della sua lunga carriera. Con passione e competenza ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda e al rafforzamento del marchio Ferrari nel mondo. A lui va la gratitudine di tutta Ferrari e il mio augurio per il futuro», ha dichiarato Benedetto Vigna.

Ferrari dà così il benvenuto a Massimiliano Di Silvestre, che porta a Maranello una consolidata esperienza internazionale maturata in oltre vent’anni di leadership nel settore automotive premium e luxury. «Sono lieto di dare il benvenuto a Massimiliano in Ferrari. La sua esperienza internazionale e la sua leadership saranno un contributo importante per accompagnare la prossima fase di crescita dell’azienda», ha aggiunto Benedetto Vigna.

Massimiliano Di Silvestre ha ricoperto il ruolo di presidente e Ceo di Bmw Group Italia, uno dei principali mercati del gruppo a livello globale. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nello sviluppo commerciale e nella trasformazione del business in diversi mercati internazionali.