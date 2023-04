Ferrari, memorandum d’intesa con Samsung Display. Sulle auto del Cavallino schermi ad alta tecnologia

La Ferrari ha firmato un memorandum d’intesa con Samsung Display, azienda leader nella produzione di schermi basati sulla rivoluzionaria tecnologia Oled, finalizzato allo sviluppo di soluzioni specifiche all’avanguardia per i futuri modelli del Cavallino Rampante. Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, ha incontrato presso il campus di Asan (Corea del Sud) JS Choi, presidente e ceo di Samsung Display, per la formalizzazione della firma. Le innovazioni apportate da Samsung Display nel settore dei pannelli curvi Oled, dal peso e dalle dimensioni ridotte, consentiranno alla Ferrari di integrare tecnologie all’avanguardia nei propri modelli futuri, al fine di massimizzare l’esperienza di guida.

«Nel settore del lusso è fondamentale riuscire a portare l’esperienza del cliente a livelli sempre più alti. Il partenariato strategico avviato oggi con Samsung Display, volto allo sviluppo di soluzioni ad hoc per display Oled a elevatissima tecnologia, rappresenta un notevole passo in avanti nella creazione di ambienti digitali di altissima qualità per i nostri modelli futuri», commenta Vigna. «La nostra pluriennale esperienza nel campo della tecnologia Oled ci pone nella posizione ideale per l’introduzione di display ad alta tecnologia nelle Ferrari di nuova generazione, che siano all’altezza degli elevati standard delle vetture di Maranello. La collaborazione con Ferrari aprirà entusiasmanti opportunità di applicazione dei nostri punti di forza al mondo delle vetture supersportive, consolidando la nostra posizione nel mercato degli schermi Oled per il settore automotive e consentendoci così di raggiungere un livello superiore» aggiunge Choi.