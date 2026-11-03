Ferrari, migliorano le stime finanziarie del 2026: ricavi netti a 7,65 mld di euro. Vigna: «Portafoglio ordini raggiunge 2028»

Ferrari ha «ulteriormente migliorato» le stime finanziarie del 2026, con ricavi netti a 7,65 miliardi di euro (la precedente previsione era di 7,6 miliardi) «alla luce delle ipotesi più recenti, grazie a personalizzazioni più significative rispetto a quanto inizialmente previsto; un impatto negativo delle variazioni valutarie inferiore alle attese, al netto degli effetti delle coperture; il conseguimento del secondo posto nel Campionato mondiale di Formula 1».

Ferrari si aspetta un ebitda adjusted pari o superiore a 3 miliardi con margine al 39,2% (da 2,97 miliardi e margine al 39%), un utile operativo adjusted pari o superiore a 2,285 miliardi e margine al 29,8% (da 2,26 miliardi e margine al 29,5%), un utile diluito adjusted per azione pari o superiore a 9,85 euro (da 9,68 euro), con un free cash flow industriale fino a 1,65 miliardi (da 1,55 miliardi). «Restano invece confermate rispetto al 2025 - spiega l'azienda - le seguenti dinamiche: un significativo rinnovamento della gamma prodotti, che caratterizzerà l'anno, con un contributo positivo del mix di prodotto; maggiori ricavi derivanti dalle attività Racing e Lifestyle; maggiori investimenti nel brand, nonché maggiori spese legate alle attività Racing e alla trasformazione digitale; maggiori ammortamenti, coerentemente con l'avvio della produzione dei nuovi modelli. La guidance tiene conto dell'attuale livello di visibilità sugli impatti della crisi in Medio Oriente».

«Il nostro portafoglio ordini raggiunge ora il 2028 e quest’anno abbiamo ancora due lanci in programma. In aggiunta continuiamo a creare eventi coinvolgenti in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente i legami con i nostri clienti e partner attraverso racing, sports cars e lifestyle». Lo afferma il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna. “Unicità, innovazione e focus: tre fattori chiave per mantenere le promesse del nostro ultimo capital markets day. Le consegne della nostra supercar F80 e le personalizzazioni, guidate dalla famiglia delle Ferrari 296 speciale, sostengono la robusta crescita finanziaria e riflettono il desiderio sempre più forte dei nostri clienti di rendere ogni Ferrari unica e personalizzata. Sulla base di questi solidi risultati rivediamo ulteriormente al rialzo la guidance per l’anno”, aggiunge il ceo.