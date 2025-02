Ferrari, per il 2025 stima crescita dei ricavi del 5% a 7 miliardi con +7% per Ebit

Per il 2025 Ferrari ha fissato una guidance che evidenzia una crescita di tutte le metriche. I ricavi sono stimati a oltre 7 miliardi di euro, con una crescita pari o superiore rispetto al 2024 del 5%. L'Ebitda adjusted è atteso pari o superiore a 2,68 miliardi di euro (+5%) con margine al 38,3%. L'Ebit si dovrebbe attestare a 2,03 miliardi (+7%), con margine al 29%. Per quanto riguarda l'Eps diluito, la guidance lo fissa pari o superiore a 8,60 euro (+2%), quando per il free cash flow industriale, l'attesa è che raggiunga 1,2 miliardi di euro (+17%).

La guidance 2025 è stata redatta in base alle seguenti ipotesi per l’anno e all’attuale regime di dazi doganali: mix prodotto e geografico positivo, oltre a un forte contributo delle personalizzazioni; maggior contributo dalle attività racing, che riflettono sponsorizzazioni più alte e proventi commerciali legati al migliore posizionamento nel campionato di Formula 1 nel 2024; attività lifestyle con tasso di crescita del fatturato in aumento, e investimenti per accelerare lo sviluppo ed espandere la rete; continui investimenti nel marchio, spese per attività racing e trasformazione digitale più elevate; aumento dei costi dovuti alle attuali condizioni della catena di fornitura; aliquota fiscale effettiva più alta, in linea con il cambiamento di regime del Patent Box; solida generazione di free cash flow industriale trainata dalla forte profittabilità, parzialmente controbilanciata da spese in conto capitale più contenute rispetto all’anno precedente.