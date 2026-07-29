Ferrari, Luce avrebbe già raggiunti i target di vendita 2026 a quasi 500 auto

Ferrari avrebbe già raggiunto i target di vendita del 2026 per Luce, la prima vettura elettrica della Casa di Maranello. Lo riporta il Financial Times, specificando che Ferrari non ha reso noto l'obiettivo di vendita per la Luce, ma due fonti hanno riferito che l'azienda puntava a vendere quest'anno poco meno di 500 esemplari della vettura. Una di queste fonti ha affermato che l'obiettivo è stato raggiunto all'inizio di luglio, appena due mesi dopo il lancio mondiale.

Luce avrebbe ricevuto buoni riscontri soprattutto in Cina e anche i commenti degli imprenditori tecnologici statunitensi sono stati positivi. Il Cavallino Rampante, continua il Financial Times, aveva fissato come obiettivo a lungo termine la vendita di circa 2.500 veicoli Luce entro il 2030, ovvero 600 unità all'anno. Tale cifra rappresenta circa il 5% delle vendite annuali complessive della casa automobilistica ed è un obiettivo che molti analisti ritengono raggiungibile.