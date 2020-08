Ferrari, per Morgan Stanley possibile raddoppio in borsa. Analisti alzano prezzo obiettivo a 350 dollari e titolo corre in Piazza Affari

MILANO - Pollice all’insù degli analisti di Morgan Stanley sul titolo Ferrari, che «nella migliore delle ipotesi - sottolineano - potrebbe raddoppiare il valore in Borsa». Una convinzione che ha portato la Banca d’Affari ad elevare il prezzo obiettivo da 220 a 350 dollari, riferendosi alla quotazione a Wall Street. Una decisione che è stata subito accolta con favore in Piazza Affari, dove il titolo, dopo alcune sedute difficili o in sordina, sale dell’1,8% a 162 euro per azione. Tra i fattori determinanti per il giudizio degli analisti il lancio del primo Suv del Cavallino Rampante e lì’impegno nell’ auto elettrica, che potrebbe portare la produzione da zero fino al 50% del totale nel 2040.