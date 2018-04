Ferrari, premio ai dipendenti fino a 5.545 euro. Riconoscimento per contributo a ottimi risultati 2017

MARANELLO - I lavoratori della Ferrari riceveranno nella busta paga di aprile il saldo del premio aziendale che potrà arrivare «fino a 5.545 euro». Lo comunica la Fim-Cisl Emilia Centrale alla luce di un incontro, ieri, con il comitato esecutivo aziendale, durante il quale sono stati analizzati gli indicatori - numero vetture prodotte, risultato economico operativo e qualità - che hanno determinato il premio di competitività aziendale 2017. «L’anno scorso sono state prodotte 8.400 macchine, la qualità è stata di ottimo livello e il risultato operativo ha superato il miliardo di euro - spiega in una nota il segretario generale della Fim-Cisl Emilia Centrale, Giorgio Uriti -: grazie a questi parametri il premio complessivo ammonta a 5.183,14 euro, ma chi non ha avuto assenze nel 2017 gode di una valorizzazione del 7% per cento che porta il premio a 5.545,96 euro.

È stata comunque applicata una proporzionalità del premio a tutela dei lavoratori assenti per malattia». A giudizio del sindacalista «si tratta di un risultato molto buono, ottenuto grazie alla contrattazione aziendale, determinante per premiare gli sforzi compiuti dai lavoratori. In questi anni - continua Uriti - la Ferrari ha investito in infrastrutture con nuovi plant industriali, ha incrementato il numero delle auto prodotte e stabilizzato molti interinali. La crescita del valore aziendale, però - conclude - è arrivata soprattutto per merito della straordinaria competenza, disponibilità e professionalità delle donne e uomini della Ferrari».