Ferrari, riparte la produzione dal 4 maggio. Per i dipendenti test sieriologici e corsi sulla sicurezza

MARANELLO - In linea con le recenti indicazioni del Governo dal prossimo 4 maggio Ferrari riavvierà progressivamente gli stabilimenti di Maranello e Modena, che potranno tornare a produrre a pieno regime dalla giornata di venerdì 8 maggio. Lo annuncia la casa di Maranello.

Avviata la fase 'Installation Lap', attività di formazione sulla sicurezza per i dipendenti, una "fase fondamentale - spiega Ferrari - a cui la società ha voluto dedicare diverse giornate, decidendo di anteporre all'avvio della produzione delle sessioni formative che consentano ai lavoratori di assimilare le più corrette misure precauzionali contro ogni rischio sanitario, in linea con il programma 'Back on Track'".

Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni, Ferrari spiega di aver riorganizzato gli ambienti aziendali e di aver messo a disposizione strumenti "per un rientro sereno e il più possibile protetto di tutte le sue persone".

Nelle prossime settimane, precisa comunque la casa di Maranello, tutte le attività aziendali che possono essere svolte attraverso il lavoro agile continueranno regolarmente con questa modalità.