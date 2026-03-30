​Ferrari scatta in Borsa (+3,8%) dopo il report positivo di Jp Morgan che prevede numeri confortanti per il primo trimestre 2026

Ferrari in evidenza a Piazza Affari, spinta da un report favorevole di Jp Morgan e dalla posizione nel podio conquistata ieri dal pilota della 'rossa', Charles Leclerc, in Giappone. I titoli della casa di Maranello mettono a segno un rialzo del 3,8% riconquistando quota 288,9 euro. Da inizio anno, però, perdono circa il 9% del proprio valore e sono ben distanti inoltre dal top dello scorso maggio in area 446 euro.

Jp Morgan prevede numeri confortanti per il primo trimestre 2026. In particolare mette in conto un calo dei volumi che comunque verrà compensato dai prezzi, comportando un lieve rialzo del fatturato. Ebit ed ebitda dovrebbero essere in linea con quelli dell'anno scorso, grazie al controllo dei costi. Nei giorni scorsi anche Deutsche Bank era scesa in campo raccomandando un 'Buy' sulle Ferrari con target di prezzo a 460 euro. Per attendere i numeri del primo trimestre, comunque, occorrerà attendere fino al prossimo 5 maggio. Nel frattempo la casa del cavallino rampante sfida anche la guerra in Medio Oriente vendendo auto personalizzate ai ricchi arabi, come riportato nei giorni scorsi dal Financial Times.

Quanto alla Formula 1, ieri la Ferrari è riuscita a salire sul podio, conquistando la terza posizione della tappa giapponese, a Suzuka, e riaccendendo così le speranze per il popolo dei ferraristi. Per gli esperti, però, la monoposto, al momento, può competere per il podio, ma non per il titolo mondiale. I tecnici puntano l'ìndice sui cavalli e sulla capacità di sfruttare al meglio la riserva di energia elettrica, gap che probabilmente a Maranello non riusciranno a colmare durante la pausa imposta di circa un mese alle gare di F1.