Ferrari-Shell Energy, accordo decennale per fornitura di 650 GWh di energia rinnovabile

Shell Energy Italia ha siglato con Ferrari un accordo, della durata decennale per la fornitura di 650 GWh di energia rinnovabile, prodotti interamente da un impianto sviluppato da Shell. Tale accordo rafforza ulteriormente la lunga e proficua collaborazione tra le due aziende e segna un ulteriore progresso per la decarbonizzazione dello stabilimento di Maranello. Shell Energy Italia - si legge in una nota - fornirà anche l'energia aggiuntiva e le garanzie di origine da fonti rinnovabili per coprire l'intero fabbisogno energetico di Ferrari in Italia. «Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la partnership con Ferrari grazie alla sigla di questo importante Corporate Power Purchase Agreement, esempio concreto di collaborazione tra aziende per lo sviluppo di modelli di business innovativi e sostenibili," ha dichiarato Gianluca Formenti, ad di Shell Energy Italia.

«In linea con la nostra strategia di produrre maggiore energia con meno emissioni, questo accordo è un esempio tangibile del nostro impegno a fornire soluzioni energetiche adatte a sostenere i nostri clienti e partner nel raggiungimento dei loro obiettivi di decarbonizzazione». «Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso la decarbonizzazione dello stabilimento di Maranello," ha commentato Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari. «La collaborazione con Shell Energy Italia per la fornitura di energia rinnovabile rappresenta un contributo concreto al nostro obiettivo di ridurre le emissioni Scope 1 e 2 di almeno il 90% in termini assoluti entro il 2030».