Ferrari sostiene l’Emilia-Romagna con una donazione da 1 mln. Vigna: «Risposta concreta e immediata a bisogni urgenti»

MARANELLO - La Ferrari dona un milione di euro a favore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale. I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli enti territoriali, a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall’alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico.

«Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità», ha detto Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, sottolineando che il gruppo ha «voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale». Con il coordinamento delle Autorità locali, «a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari», ha aggiunto Vigna.