Ferrari, Vigna: «Dopo Luce continuiamo a lavorare sull'elettrico. Siamo soddisfatti, entro l'anno le prime consegne»

Ferrari sta lavorando ancora sull'elettrico, dopo il lancio di Luce, la prima vettura 100% elettrica della Casa di Maranello. Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, durante la presentazione alla stampa dei conti trimestrali. «Per quanto riguarda i modelli successivi, uno ci stiamo lavorando, due è importante in questo settore, ma lo vediamo anche in altri settori, non anticipare ciò che accadrà e come accadrà. Fa parte della nostra strategia», ha affermato Vigna, spiegando che «per fare 40-40-20 devi lavorare e dare continuità». Il riferimento è all'intenzione di avere un mix di motorizzazioni che prevede 40% termico, 40% ibrido e 20% elettrico nell'offerta.

«Noi siamo una società unica perché abbiamo una dimensione di lusso e una dimensione di tecnologia: avere una dimensioni di tecnologia ti consente di sviluppare l'innovazione lungo tante direzioni; una società che non ha tecnologia ha meno opportunità uno di differenziazione, due di innovazione e tre di giustificare l'innovazione dell'offerta», ha continuato Vigna, usando come esempio quello di un albero e dei suoi rami come gli elementi della strategia di offerta: «Quando c'è un ramo poi i rami vanno continuati». «L'innovazione per noi è fondamentale specialmente quando c'è un mondo incerto e quando vedi le aspettative dei clienti di un certo tipo tu devi innovare, questa innovazione tocca la propulsione, elettrica e termica e ibrida ovviamente, tocca l’aerodinamica, il controllo dinamico del veicolo, l’interfaccia e i materiali. Questi sono i cinque vettori di innovazione che condividiamo regolarmente col board», ha aggiunto il manager.

Su Luce, Vigna ha spiegato che la società ha sempre seguito i suoi piani, a prescindere da quelle che erano state alcune reazioni negative al lancio emerse sui social network: «Non sono quelle che determinano chi compra l'auto, è chiaro». Invece, ha continuato Vigna, «l'unica cosa che abbiamo fatto alla luce degli ordini dei nostri clienti, abbiamo visto che certi colori erano più graditi di altri quindi le macchine che vedete in giro hanno un panel di colori diverso: questo se vogliamo è l'unica cosa che abbiamo cambiato» per Luce, aggiungendo che un punto di svolta nella percezione esterna può essere rintracciato nell'asta della prima Luce che è stata venduta per la cifra record di 40 milioni di dollari, e tale ricavato sarà devoluto a progetti educativi negli Stati Uniti e a Maranello. In merito alla ricarica, Vigna ha specificato che «si ricarica ovunque, è compatibile con tutte le stazioni» e per questo «non c'è bisogno di accordi con partner» legati alla ricarica.

Inoltre, parlando della promozione di Luce, Vigna ha aggiunto che «sono state organizzate oltre 50 anteprime locali e presentazioni private tra Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico, oltre a 5 eventi pubblici, incluse le mostre temporanee presso i nostri musei. Ciascuna di queste occasioni ha rappresentato un’opportunità preziosa per far conoscere la vettura dal vivo, esaltandone l’unicità in un modo che nessuna esperienza digitale potrebbe eguagliare». Per quanto riguarda i test drive internazionali, Vigna ha concluso dicendo che ci saranno «quattro sessioni di prova internazionali per i media nel primo trimestre del 2027 e, subito dopo, sessioni di prova per i nostri clienti».