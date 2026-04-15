Ferrari, Vigna: «Luce apre un nuovo capitolo della nostra storia. Il 2025 un altro anno di eccellenti performance finanziarie»

Ferrari Luce, la prima auto 100% elettrica della Casa di Maranello, «apre un nuovo capitolo nella nostra storia ed è, ancora una volta, una dichiarazione di ciò che una Ferrari può essere, pur rimanendo profondamente radicata nell'identità e nei valori del marchio. Per questo motivo, meritava una presentazione inedita in tre fasi. Un percorso di scoperta che culminerà il 25 maggio a Roma con la premiere mondiale». Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenendo all'assemblea degli azionisti.

«Nel corso dell'anno, rafforzeremo la nostra offerta di prodotto con altri quattro lanci, tra cui la Amalfi Spider, presentata il mese scorso», ha continuato Vigna. «Questa incredibile gamma di prodotti garantisce ai nostri clienti la libertà di scelta. Ascoltandoli, abbiamo anche deciso di aprire altri due centri Tailor Made, a Los Angeles e Tokyo, per consolidare il nostro rapporto e soddisfare la loro richiesta di personalizzazione», ha spiegato, aggiungendo che «sul fronte industriale, la costruzione del nuovo reparto di verniciatura procede come previsto e tutte le nostre auto sportive vengono ora testate sul nuovo circuito e-Vortex».

«Il 2025 è stato un anno di esecuzione coerente e di importanti nuovi inizi per Ferrari. In tutte e tre le nostre aree di attività, abbiamo conseguito risultati solidi, rafforzato le nostre fondamenta e aperto nuovi capitoli per il futuro. Ciò si è tradotto in un altro anno di eccellenti performance finanziarie». Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenendo all'assemblea degli azionisti. Grazie ai risultati 2025, «e in linea con la nostra politica sui dividendi aggiornata, il consiglio di amministrazione ha raccomandato un dividendo di 3,615 euro per azione ordinaria. Si tratta di un incremento del 21% rispetto all'anno precedente e corrisponde a una distribuzione totale di circa 640 milioni di euro», ha ricordato Vigna. «Il 2025 ha segnato anche la conclusione positiva del nostro precedente piano aziendale. I nostri obiettivi si sono allineati con successo alle nostre strategie aziendali, industriali, di prodotto e geografiche, e tutti i nostri obiettivi finanziari, incluso il piano di riacquisto di azioni proprie, sono stati raggiunti con un anno di anticipo», ha sottolineato.