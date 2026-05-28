Ferrari, Vigna: «Luce è piaciuta a vecchi e nuovi clienti. Presto un'innovazione automobilistica sviluppata nella vela»

La Ferrari Luce è piaciuta ai clienti storici e a quelli nuovi. C'è un forte interesse, daremo i numeri degli ordini nella prossima conference call». Lo ha detto l'amministratore delegato della casa di Maranello, Benedetto Vigna, al Motor Valley Fest a Modena, parlando della prima vettura full electric dell'azienda. La prossima call con gli analisti si terrà ad agosto in occasione della presentazione dei conti dei primi sei mesi del 2026.

«Se la vedi capisci che non è copiata dai cinesi, non ha niente a che fare con le auto elettriche di altri player» ha spiegato Vigna che ha anche ribadito che la Ferrari non abbandonerà i motori termici per puntare solo sull'elettrico. «Faremo anche l'elettrico, non solo», ha sottolineato. Per quanto riguarda il prezzo l'amministratore delegato della casa di Maranello ha osservato: «L'innovazione va fatta pagare. E' sempre stato un mio principio. Se non la fai pagare fai tre torti: alle persone che lavorano nell'azienda, a tutte le persone della filiera e alla tecnologia stessa».

"A fine giugno annunceremo qualcosa nelle auto Ferrari che non sarebbe stato possibile senza la vela: quindi nelle competizioni vogliamo usare il mondo delle corse, su asfalto e su mare, per sviluppare soluzioni che possono essere interessanti per i clienti". Lo ha detto il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, intervenuto al convegno inaugurale del Motor Valley Fest. "Sulle corse abbiamo aperto due filoni, uno sull’endurance e l’altro sulla vela perché la contaminazione di mondi diversi è davvero unica".