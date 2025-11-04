Ferrari, Vigna: «Il nostro piano finanziario per il decennio è ambizioso: 9 mld di fatturato e margine ebitda del 40%»

«Il 9 ottobre ci siamo riuniti a Maranello per il capital Markets Day e abbiamo condiviso le nostre ambizioni e i nostri piani per il futuro con investitori, giornalisti e il mondo intero. In questo contesto di incertezza, abbiamo condiviso un ambizioso piano finanziario per la fine di questo decennio: 9 miliardi di euro di fatturato, margine ebitda del 40% e margine ebit del 30%". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, aprendo la call con gli analisti finanziari sui conti del terzo trimestre.

«Dopo il Capital Markets Day ho incontrato diversi clienti negli Stati Uniti, in Corea, in Cina e in Italia - ha spiegato Vigna - e tutti hanno apprezzato il modo in cui abbiamo presentato il nostro modello elettrico. Ecco cosa mi hanno detto: le auto elettriche sono generalmente pesanti come elefanti e non divertenti da guidare. Avete fatto bene a investire in sistemi elettronici attivi per trasformare l'elefante in un cavallo e coinvolgere i piloti con i comandi al volante, come in tutte le Ferrari. Non vediamo l'ora di guidarla. Possiamo continuare a essere innovativi se manteniamo il ritmo del cambiamento e avere i tre propulsori nel nostro portafoglio è un chiaro vantaggio, soprattutto per le generazioni più giovani».