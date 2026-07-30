Ferrari: Vigna: «Portafoglio ordini copre interamente 2027, nostra strategia efficace»

«I solidi risultati del secondo trimestre riflettono la nostra disciplina nell'esecuzione e la costante efficacia della nostra strategia. Il trend sostenuto delle personalizzazioni ci consente di alzare la guidance per il 2026». Lo ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, commentando l'uscita dei risultati trimestrali. «In un solo trimestre abbiamo presentato la Ferrari Luce e la Ferrari 12Cilindri Manuale: due auto sportive profondamente diverse tra loro ma che incarnano lo stesso Dna di Ferrari, dimostrando la nostra capacità di coniugare in modo unico tradizione e innovazione. Oggi abbiamo la gamma più completa nella storia di Ferrari e continuiamo a registrare una domanda sostenuta con un portafoglio ordini che copre interamente il 2027», ha aggiunto.