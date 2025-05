Ferrari, Vigna: «Sfide sono “star con ruote per terra” e essere rilevanti in futuro»

Per Ferrari le due sfide fondamentali sono "star con le ruote per terra" ed "essere rilevanti per le nuove generazioni". Lo ha detto Benedetto Vigna, ad di Ferrari, partecipando al convegno di Starting Finance. Quanto alla prima sfida, ha spiegato "c'e' il rischio che la gente pensi che tutto in un'azienda di successo accada in modo scontato. Nel 2011 avevamo una market share del 95% ma avevamo perso la capacita' di cogliere piccoli segnali, e' l' inizio della fine". Quanto alla seconda sfida, "i nostri clienti hanno un'eta' media di 50 anni. Noi vogliamo essere rilevanti anche per il futuro. Queste sono le sfide" principali, "non sono l'auto elettrica o il Campionato di Formula 1".