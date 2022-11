Ferrari, Vigna: «Siamo molto positivi anche per il 2023. Il successo della Purosangue oltre ogni aspettativa»

MARANELLO - «Siamo molto positivi anche per il 2023». Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la conference call sui conti del terzo trimestre 2022. Vigna ha spiegato che la redditività è in linea con il piano presentato dalla casa di Maranello. Quanto al Purosangue ha avuto «un successo oltre le più rosee aspettative, come nessun altro modello». «Ci troviamo di fronte a nuove sfide, per noi e per i nostri partner, ma siamo intervenuti e stiamo sostenendo la nostra catena di forniturà. Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, durante la conference call sui conti del terzo trimestre 2022 Vigna ha spiegato che per contrastare l’inflazione sono stati effettuati interventi in tre direzioni, definizione dei prezzi, personalizzazioni e aumento dei prezzi di alcuni modelli in alcuni mercatì.

L’ad di Ferrrari ha anche annunciato che per la Purosangue ci sarà la aWorld Premiere in Toscana con 2.400 clienti. L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha ricordato, all’inizio della conference call sui conti del terzo trimestre 2022, Mauro Forghieri, scomparso oggi. «Voglio ricordare con gratitudine Mauro Forghieri, il suo molto importantè per la Casa di Maranello e la sua passione e la sua determinazione che hanno seguito la crescita della nostra società», ha detto Vigna. «Oggi i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia».