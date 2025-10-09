Ferrari: Vigna: «Siamo per neutralità tecnologica, da noi l'elettrico non sostituirà i motori termici»

Ferrari continuerà a produrre auto con tutte le motorizzazioni e l'elettrico sarà «una aggiunta, non una transizione». Lo ha detto l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, presentando il telaio della prima Ferrari elettrica, nell'ambito del Capital markets day, che sarà lanciata la prossima primavera. «Siamo grandi sostenitori della neutralità tecnologica. Pensiamo di poter fare grandi cose con motori Ice (endotermici) e con l'elettrica, che ci permetterà di ampliare la nostra base clienti», ha aggiunto Vigna. Spiegando che dall'introduzione del motore ibrido, le vendite di auto Ferrari sono ormai «circa 50-50 tra Ice e ibrido, l'elettrica sarà una aggiunta. Non vogliamo smettere di produrre auto Ice ma aggiungere l'elettrico».

In particolare, ieri, durante il Technology and Innovation Workshop, Ferrari ha svelato il telaio, pronto per la messa in produzione, e il gruppo propulsore della Ferrari elettrica, le cui consegne inizieranno alla fine del 2026. «Questo modello apre un nuovo capitolo nella nostra storia, e lo fa interpretando la tecnologia elettrica secondo la filosofia unica di Ferrari. Ogni nostra vettura è progettata per suscitare emozioni, offrire un piacere di guida eccezionale, coinvolgere e affascinare. La Ferrari elettrica è stata creata con la stessa ambizione: portare l’incomparabile sportività Ferrari nell’era elettrica senza compromessi, garantendo ai clienti un’offerta differenziata tra cui scegliere», si specifica nel nuovo piano del Cavallino rampante.