Ferrari vola in Borsa: in crescita del 5,5% a 224,9 euro dopo i conti. Bene anche Exor e Stellantis

MILANO - Il titolo Ferrari è rimasto momentaneamente fermo in Borsa al rialzo, per riprendere in crescita del 5,5% a 224,9 euro. Dopo i già forti guadagni d’inizio seduta, è andata in rally, il giorno dopo i conti, con un volume di scambi oltre i 470.000 verso fine mattina. Dopo avere chiuso la seduta precedente già in rialzo (+1,1%), ha toccato un massimo di 225,3 euro verso le 10.50, ritoccando un’altra volta nella stessa mattina il record storico. In cima al listino principale Ferrari (+5,5%), in rally dopo la trimestrale del giorno precedente, e vola Exor (+3,3%), bene anche Stellantis (+0,3%).