Fiat assembla a Mirafiori i primi esemplari preserie della Nuova 500 ibrida

Fiat ha iniziato l'assemblaggio delle prime unità di preserie della nuovissima Fiat 500 ibrida nel suo stabilimento di Mirafiori a Torino. Il processo di industrializzazione del modello è in linea per iniziare la produzione entro la fine dell'anno. L'obiettivo è il mese di novembre. «La 500 Hybrid offre elettrificazione accessibile e stile iconico, dimostrando che la rilevanza sociale e al centro della missione del marchio," ha dichiarato Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo Globale di Stellantis.

«Con la 500 Hybrid, stiamo rafforzando la produzione a Mirafiori per garantire la produttività dell'impianto e soddisfare la domanda. Le nostre radici sono in Italia e non è un caso che le due FIAT piu iconiche siano prodotte qui: la Panda a Pomigliano e la 500 a Mirafiori». La Nuova 500 avrà il motore ibrido, dando la possibilità a tutti di scegliere nuovamente la nostra piccola auto iconica in tutta Europa e oltre. La 500 rimane una delle migliori ambasciatrici del «made in Italy», con oltre il 70% della produzione realizzata a Mirafiori esportata all'estero.

I primi esemplari preserie sono la prova tangibile che FIAT è sulla buona strada per l'avvio della produzione nel quarto trimestre. Con il design, la produzione e l'innovazione saldamente radicati in Italia, FIAT continua a scrivere una storia in cui le radici locali incontrano una visione globale, con la 500 al centro.